Экономика

Банк России отказался от проверки наличных на радиоактивность

В России с 19 декабря откажутся от проверки наличных денег на радиоактивность. Об этом говорится в сообщении на сайте Ассоциации банков России (АБР).

«Ассоциацией на площадке комитета были проведены совместные встречи и консультации банковского сообщества, экспертов с представителями Банка России и Росатома», — цитирует сообщение «Лента.ру». Дело в том, что доля радиоактивных банкнот оказалась крайне низкой, а банкам приходилось тратить много денег на выполнение этого нормативного требования.

Раньше, если при проверке обнаруживались загрязненные купюры, руководство банка было обязано не позднее чем на следующий день письменно сообщить об этом в Центробанк, Роспотребнадзор, органы внутренних дел, МЧС и местным властям. С 2015-го контроль ослабили: уже пять лет банки самостоятельно могли решать, нуждаются ли купюры в проверке или нет.

В начале 2020 года сообщалось, что в одном из московских банков нашли радиоактивные купюры. Позднее выяснилось, что сигнал радиационной тревоги сработал из-за одной из клиенток. В отделении находилась женщина, которая принимает лекарства от заболевания щитовидной железы.