Об участии в освобождении Изборска народного артиста Юрия Никулина рассказали в музее-заповеднике

В славную историю Изборска народный артист СССР, Герой Социалистического труда Юрий Никулин вошел как один из его освободителей. Именно под Изборском летом 1944 года молодой солдат Юрий Никулин чуть не погиб, о чём рассказал в своих мемуарах «Почти серьёзно», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Фотографии предоставлены музеем-заповедником «Изборск»

«Летом 1944 года мы остановились в городе Изборске. Под этим городом мы с группой разведчиков чуть не погибли. – Вспоминал Юрий Никулин. – А получилось так. Ефим Лейбович, я и еще трое наших разведчиков ехали на полуторке. В машине – катушки с кабелем для связи и остальное наше боевое имущество. Немцы, как нам сказали, отсюда драпанули, и мы спокойно ехали по дороге. Правда, мы видели, что по обочинам лежат люди и усиленно машут нам руками. Мы на них не обратили особого внимания. Въехали в одну деревню, остановились в центре и тут поняли: в деревне-то стоят немцы. Винтовки наши лежат под катушками. Чтобы их достать, нужно разгружать всю машину. Конечно, такое могли себе позволить только беспечные солдаты, какими мы и оказались. И мы видим, что немцы с автоматами бегут к нашей машине. Мы мигом спрыгнули с кузова и бегом в рожь. Что нас спасло? Наверное, немцы тоже что-то не поняли: не могли же они допустить, что среди русских нашлось несколько идиотов, которые заехали к ним в деревню без оружия. Может быть, издали они приняли нас за своих, потому что один немец долго стоял на краю поля и все время кричал в нашу сторону: – Ганс, Ганс!.. Лежим мы во ржи, а я, стараясь подавить дыхание, невольно рассматривая каких-то ползающих букашек, думаю: "Ах, как глупо я сейчас погибну…" Но немцы вскоре ушли. Мы выждали некоторое время, вышли из ржаного поля, сели в машину, предварительно достав винтовки, и поехали обратно. Почему наша машина не привлекла немцев, почему они не оставили засады – понять не могу. Наверное, оттого, что у них тогда была паника. Они все время отступали. Нашли мы свою батарею, и комбат Шубников, увидя нас живыми, обрадовался. – Я думал, вы все погибли, – сказал он. – Вас послали в деревню по ошибке, перепутали…»

В музее-заповеднике «Изборск» бережно хранят память о воинах, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины: в Доме купца Белянина находится экспозиция, рассказывающая об истории Изборской земли в годы Великой Отечественной войны.

Один из фрагментов выставки посвящен легендарному артисту цирка, киноактеру и солдату, освобождавшему Изборск, – Юрию Никулину.