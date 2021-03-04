Экономика

В Минэнерго объяснили рост цен на бензин

Рост цен на нефтепродукты в рознице в первую неделю марта связан с рядом фактором, включая возросший сезонный спрос на топливо, а также морозы. Об этом сообщили в министерстве энергетики России.

Средняя розничная цена на бензин в стране с 1 по 9 марта увеличилась на 12 копеек (до 47,09 рубля за литр), а дизельное топливо подорожало на 7 копеек (до 49,25 рубля).

«Текущее изменение цен нефтепродуктов в рознице в первую неделю марта связано с общим изменением индекса потребительских цен (ИПЦ) с начала года, колебаниями оптовых цен внутреннего рынка на фоне сезонного роста спроса на топлива, а также частично возросшего на фоне заморозков спроса на основные топлива», - сказали в ведомстве.

Минэнерго продолжает регулярный мониторинг топливного рынка, следя как за достаточностью поставок, так и за сохранением конечных цен на близком к инфляции уровне, пишет РИА Новости.

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«Для сохранения стабильного снабжения конечных потребителей, а также поддержания объемов биржевых торгов правительством РФ уже сделаны рекомендации в адрес нефтекомпаний по увеличению загрузки НПЗ нефтяным сырьем и производства моторных топлив для полного удовлетворения растущего спроса внутреннего рынка и наращиванию запасов к маю 2021 года, чему, в том числе, поспособствует договоренность о наращивании добычи Россией в рамках соглашения ОПЕК+», - напомнили в министерстве.