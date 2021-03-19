Экономика

В России планируют продлить соглашение по ценам на сахар и подсолнечное масло

Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов провел заседание межведомственной рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары. Об этом сообщается на сайте кабмина.

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Отмечается, что ранее принятые правительством меры по заключению соглашений между федеральными органами исполнительной власти и хозяйствующими субъектами о снижении и поддержании цен на белый сахар и подсолнечное масло доказали свою эффективность.

В целях дальнейшего сохранения розничных цен на приемлемом для граждан уровне принято решение поручить ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу провести оперативные консультации с бизнесом с целью продления соглашений о снижении и поддержании цен: на белый сахар – на два месяца, на подсолнечное масло – до октября 2021 года.

В действующих соглашениях отпускная цена предприятий на белый сахар составляет 36 рублей за 1 кг, розничная – 46 рублей за 1 кг, подсолнечного масла – 95 и 110 рублей за 1 л соответственно.

Одновременно предлагается ряд поддерживающих мер. Производителям белого сахара при соблюдении условий по отгрузке только в розницу может быть предоставлена субсидия из федерального бюджета на срок до шести месяцев из расчета 5 рублей на 1 кг, при условии, что цена завода не будет повышена. Запустить такую меру планируется с 1 апреля. Общий объем субсидий может составить порядка 3 млрд рублей. Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину дали поручение внести в Правительство проект соответствующего акта.

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В целях поддержания стабильных объемов производства подсолнечного масла планируется запустить механизм субсидирования перерабатывающих предприятий сроком на шесть месяцев, который предусматривает возмещение затрат на производство и реализацию бутилированного масла.

Также на уровне ЕЭК прорабатывается вопрос о снятии пошлин на импорт белого сахара на срок с 15 мая по 31 августа этого года в объеме не более 350 тысяч тонн. Проект соответствующего акта Минэкономразвития должно внести в правительство не позднее 1 апреля.

По информации Минсельхоза, для увеличения объемов российского производства сахара посевные площади под сахарной свеклой в текущем году расширят и составят более 1 млн га. Таким образом ее производство составит не менее 40 млн тонн, что позволит получить порядка 6 млн тонн сахара. «Этого объема будет достаточно для гарантированного обеспечения потребностей внутреннего рынка и формирования переходящих запасов», – заверили в министерстве.

Как сообщили в Минпромторге, крупные и средние торговые сети соблюдают условия действующих соглашений. В текущих условиях мировой конъюнктуры их продление позволит избежать резких ценовых скачков и постепенно вернуться к рыночным механизмам регулирования. «Субсидии производителям станут дополнительным фактором, который стимулирует производство, а значит, способствует увеличению предложения “на полке” и окажет давление и на цены во всех сегментах», – отметили в Минпромторге.

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Минэкономразвития, Минсельхозу, Минпромторгу поручили до 25 марта подготовить и представить в правительство помесячный график (на шесть месяцев) поставок сахара в торговые сети с указанием объемов поставки и стоимости за 1 кг.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов обратил особое внимание на необходимость более активно работать с сельхозпроизводителями и переработчиками продукции в целях недопущения сезонного колебания цен.

В заседании рабочей группы, созданной по распоряжению председателя правительства Михаила Мишустина, приняли участие представители Минэкономразвития, Минфина, Минпромторга, Минсельхоза, ФАС, ФНС и Росстата.