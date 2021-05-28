Экономика

Делегация Псковской области приступила к работе на ПМЭФ

Делегация Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым принимает участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который в эти дни проходит в Санкт Петербурге на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, в настоящее время глава региона находится на первой дискуссионной площадке - сессии «Российская экономика: от антикризисной повестки к устойчивому развитию». В числе обсуждаемых вопросов - трансформация и структурные изменения экономики в условиях пандемии, возможности для адаптации к сложившейся обстановке, перспективы использования существующих возможностей для экономического роста.

Михаил Ведерников, работая на ПМЭФ, также примет участие в основных мероприятиях экономического форума, в том числе в пленарном заседании с участием президента РФ Владимира Путина. В рамках форума власти региона проведут серию деловых переговоров, подпишут ряд соглашений о сотрудничестве. Так, планируется подписание трех соглашений, направленных на развитие экономической и социальной сферы.

Администрация Псковской области заключит еще два трехсторонних соглашения с ОЭЗ ППТ «Моглино» и будущими резидентами «ВудЛайн» и «ВЕСТА-ПРОИЗВОДСТВО», которые планируют реализацию инвестиционных проектов на территории ведущей инвестиционной площадки региона с общим объемом инвестиций более 360 млн рублей.

В этом году для участников форума подготовлена насыщенная деловая программа. Главная тема - «Снова вместе. Экономика новой реальности». Наиболее актуальные вопросы современной экономики будут обсуждаться с участием государственных деятелей, руководителей крупнейших компаний, корпораций и банков, авторитетных экспертов, успешных предпринимателей.