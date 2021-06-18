Экономика

Оплачиваемую практику с перспективами трудоустройства прошли студенты на псковском заводе «Зенча»

Девятинедельную практику на электротехническом заводе «Зенча» завершили студенты Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса.

Будущие маляры были определены на участок покраски. «Они проводили с нами целый день, с семи утра до четырех часов дня, - рассказала о том, как проходила практика, начальник участка Анна Репина. - Очень хорошо справлялись со своей работой, видно, что им нравилось. Стояли на конвейере, для них включили небольшую скорость. Проверяли на брак детали, выходящие из печи. Устанавливали на подвесы для просушки окрашенные элементы электроплит, высоковольтного и СМТ-оборудования».

На практике находились четыре студента: будущие маляры Татьяна Захарова, Илья Богданов, Дарья Воробьева и изучающая логистику Валентина Солуянова. Татьяна Захарова в прошлом году заняла третье место на областном этапе чемпионата «Абилимпикс» для студентов, осваивающих рабочие специальности.

Во время практики предприятие посетили представители колледжа. С генеральным директором завода Аллой Ивановой они договорились со следующего года расширить перечень направлений, студенты которых будут проходить производственную практику на «Зенче». В частности, завод готов принять также будущих сварщиков и электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

«Надеемся, что с заводом установятся крепкие связи, - отмечает старший мастер колледжа Галина Журавлева. – Были в цеху, практика организована на достойном уровне. Важно, что такая учебная работа оплачивается, не обо всех предприятиях, куда направлены наши студенты, можно сказать то же самое. Спасибо, что берут и привечают. После практики студентам предстоит итоговая аттестация, воодушевляет, что завод заинтересован в их трудоустройстве».