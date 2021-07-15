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Экономика

Уровень годовой инфляции в Псковской области ниже, чем по России – Центробанк

15.07.2021 14:55|ПсковКомментариев: 0

Годовая инфляция в Псковской области в июне 2021 года сохранилась на уровне ниже, чем в целом по России (6,5%) и по Северо-Западному федеральному округу (6,6%). В регионе этот показатель составил 5,7% после 5,4% в предыдущем месяце. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

Эксперты заметили, что на динамике инфляции отразились увеличение издержек производителей и экспорта продукции деревообработки, а также восстановление спроса на туристические путевки.

Среди продовольственных товаров отметили рост цен на мясопродукты, в частности, на свинину. Вызвано это ростом издержек производителей на корма, импортные ветеринарные препараты и увеличением стоимости оборудования, пояснили в банке В то же время, по сравнению с июнем 2020 года, существенно снизились цены на некоторые овощи и фрукты: на 18,5% подешевели лимоны, на 12,4% – яблоки, репчатый лук – на 10,2%.

«В регионе заметно снизились темпы роста цен на продукты первой необходимости: яйца, сахар, сливочное масло, сыр, крупы, макароны, чай, кофе. Фрукты стали дешевле, чем в прошлом году на 3,5%. Государственные субсидии производителям на приобретение пшеницы и муки привели к снижению годовых темпов прироста цен на хлебобулочные изделия», - сообщил управляющий отделением Псков Банка России Сергей Савин.

На низком уровне в регионе сохраняется годовой прирост цен на услуги. Заметное снижение стоимости проезда в купейных вагонах фирменных поездов дальнего следования в июне (на 29,9%) повлияло на рост внутреннего туризма. Кроме того, официальное восстановление авиасообщения с Турцией увеличило спрос на турпутевки в эту страну.

Рост спроса, который опережал возможности по наращиванию выпуска продукции, проявился в повышении темпа роста цен на строительные материалы. В то же время в Псковской области замедлился рост цен на электронику и бытовую технику, а также смартфоны.

В условиях проводимой денежно-кредитной политики Банк России ожидает, что годовая инфляция начнет снижаться осенью. К цели Банка России – вблизи 4% – она вернется во втором полугодии 2022 года и будет находиться на этом уровне в дальнейшем.

Теги: #Цены #Псковская область #инфляция
Источник: Псковская Лента Новостей
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