Экономика

В России предложили ввести налоговый вычет для компаний, оплачивающих сотрудникам фитнес

Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина предложила ввести налоговый вычет для компаний, оплачивающих физкультурно-оздоровительные занятия в фитнес-клубах своим сотрудникам.

По ее мнению, фитнес-отрасль имеет серьезный потенциал в реализации национальных задач, направленных на увеличение доли физически активного населения до 55% к 2024 году и до 70% к 2030 году. «Для того, чтобы увеличить в России количество вовлеченных в систематические занятия физической культурой и спортом, необходимо развить корпоративный спорт, внедрив налоговый вычет для компаний-работодателей, оплачивающих физкультурно-оздоровительные занятия в фитнес-клубах и спортивных секциях своим сотрудникам», - цитирует ее ТАСС.

Фитнес-сообщество рекомендует «отнести к затратам предприятия данные выплаты с целью уменьшения налогооблагаемой базы». По словам Елены Силиной, такая мера позволит мотивировать работодателей превентивно заниматься здоровьем сотрудников и увеличит количество занимающих физкультурой.

Кроме того, предлагается «внедрить меры поддержки арендодателям, предоставляющим площади под физкультурно-оздоровительные объекты, в виде снижения налогов на имущество и землю».