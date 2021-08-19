Экономика

Псковский губернатор отметил положительную динамику по восстановлению рынка труда

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил положительную динамику по восстановлению рынка труда на очередном заседании межведомственной рабочей группы в четверг, 19 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников обратил внимание, что область продолжает двигаться в хорошем темпе в рамках установленного плана. «В части восстановления занятости населения мы уже вышли на тот уровень, который для себя определили к сентябрю. Неплохие результаты. Благодаря этому ситуация на рынке труда Псковской области остается стабильной. На сегодняшний день уровень общей безработицы в регионе ниже среднероссийского. В области он составляет 4,5%. В России - почти 5%», — заметил Михаил Ведерников и призвал к продолжению активной работы по всем намеченным направлениям.

Участников рабочей группы губернатор поблагодарил за детальную проработку задач, поставленных на предыдущем заседании. В частности, удалось зафиксировать первые положительные результаты в части борьбы с теневым сектором экономики. Проведенные рейды, заметил Михаил Ведерников, выявляют людей, которые работают без официального трудоустройства. Это способствует легализации занятости населения. Отдельно он отметил предметную и адресную работу администраций Бежаницкого и Порховского районов, которые активно способствуют заключению трудовых контрактов и регистрации самозанятых. В рамках заседания руководство этих муниципалитетов доложило о накопленном опыте и проводимых мероприятиях.

Михаил Ведерников также обратил внимание на большую проведенную работу в части перенастройки программ профобучения. «Нам еще многое предстоит сделать, но план действий мы уже сформировали и проработали с профильными министерствами. Благодаря подключению наших местных площадок целевые показатели стали реальными», — заметил он.

К новому вызову он отнес ситуацию, связанную с эпизоотической обстановкой по африканской чуме свиней. «Вирус ударил по свиноводческой отрасли региона, привел к сокращению значительного числа работников — речь идет о двухстах специалистах. Их трудоустройство, а по необходимости и профессиональная переподготовка — это задача, которую мы с вами должны взять на особый контроль. Люди, по сути, пострадали от стихийного бедствия. Большинство из них обратилось в службу занятости и ждет нашей поддержки. Это доверие нужно оправдать», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Кроме того, губернатор призвал активизировать работу по информированию населения о доступных возможностях трудоустройства. Он обратил внимание, что именно на сентябрь приходится традиционный пик активности рынка труда после завершения летнего периода отпусков.

В продолжение совещания председатель комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Аржаников детально доложил о ситуации на рынке труда. Численность зарегистрированных безработных снизилась почти на 3,4 тысячи человек с начала 2021 года и составила около 3,5 тысяч человек. По разным причинам сняты с регистрационного учета свыше 13,6 тысячи человек. Говоря о реализации программы субсидирования работодателей при приеме на работу, Сергей Аржаников рассказал, что 119 кандидатам работодатели отказали в трудоустройстве, свыше 150 человек сами отказались от предлагаемых вакансий, а 220 человек не дошли до работодателя. Глава региона подчеркнул, что это очень серьезные показатели. Он поручил проанализировать работу в этой части, чтобы в дальнейшем более детально и адресно работать как с работодателями, так и с безработными гражданами.

Сергей Аржаников также обратил внимание на работу по развитию системы профессионального обучения. В частности, он сообщил, что к началу сентября появится еще один оператор — учебный центр «Псков». Кроме того, принято решение к существующим 50 квотам добавить еще 50 квот, которые позволят обучить рабочим профессиям, востребованным в регионе. Губернатор обратил особое внимание на то, что обучение должно происходить по специальностям, которые должны обеспечить гарантированное трудоустройство в регионе.

По итогам обсуждения Михаил Ведерников подчеркнул, что принципиальное значение имеют не промежуточный, а итоговый результат деятельности по восстановлению рынка труда. «Ситуация может уклоняться от прогнозов, поэтому работу надо выстраивать таким образом, чтобы был серьезный запас. Поручение президента — это безусловный приоритет. Необходимо приложить все усилия, чтобы его выполнить», — заключил губернатор.