Экономика

Досудебное решение налоговых споров обсудят на публичных слушаниях в Пскове 8 сентября

Досудебный порядок урегулирования налоговых споров, а также порядок исключения юрлиц и индивидуальных предпринимателей из Единого государственного реестра обсудят на публичных слушаниях в онлайн-режиме в УФНС России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Такие публичные обсуждения результатов правоприменительной практики налоговых органов проводятся ежеквартально, отметили в ведомстве.

Досудебный порядок урегулирования налоговых споров как способ снижения конфликтности между налогоплательщиками и налоговыми органами, результат работы налоговых органов по досудебному урегулированию налоговых споров в 2020 году, порядок исключения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей обсудят 8 сентября с 10.00 до 11.00.

В качестве основных докладчиков выступят:

начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков Андрей Веденин;

заместитель начальника отдела досудебного урегулирования налоговых споров Нина Коновалова.

Вопросы для обсуждения принимаются не позднее 3 сентября по электронному адресу public.r6000@nalog.ru. Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

Публичные обсуждения, организуемые УФНС России по Псковской области, проходят с участием представителей администрации Псковской области, органов местного самоуправления, прокуратуры, Торгово-промышленной палаты, региональных общественных организаций, средств массовой информации, а также целевой группы налогоплательщиков, заинтересованных в тематике мероприятия, отметили в пресс-службе.