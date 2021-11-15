Псковская область заняла 72 место по темпам роста оборота общепита

Псковская область заняла 72 место среди российских регионов по темпам роста оборота общественного питания. Такое исследование провело РИА Новости.
Изменение оборота общественного питания в псковском регионе в январе-сентябре 2021 года составило 9%. Оборот общественного питания в январе-сентябре текущего года – 4 млрд 899,6 млн рублей (на одного жителя – 7,9 тысячи рублей).
Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:
Оборот общественного питания в январе-сентябре этого года увеличился почти во всех регионах России, наиболее существенный рост зафиксирован в Приморском крае и Республике Алтай, отрицательные показатели – в Томской области и на Сахалине.
По итогам 2020 года в целом по России оборот общественного питания снизился на 20,7%, что стало одним из худших показателей среди всех отраслей экономики. При этом сокращение было зафиксировано в 82 из 85 регионов.
По итогам трех кварталов 2021 года оборот общественного питания в России вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 27,4%. Рост по итогам девяти месяцев был зафиксирован в подавляющем большинстве регионов, однако темпы роста существенно отличались.