Экономика

В Псковском районе произвели более 1000 тонн молока с начала 2021 года

Более 1000 тонн молока произвели крестьянские (фермерские) хозяйства Псковского района за 10 месяцев 2021 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации района.

«Одной из составляющих сельскохозяйственной отрасли Псковского района являются крестьянские (фермерские) хозяйства, специализирующиеся на животноводстве», - отметили в сообщении.

Сегодня развитие фермерства в районе набирает большие обороты, хозяйства стали работать более эффективно, а их основой становятся семейные предприятия с точкой роста в сфере животноводства, добавили в пресс-службе.

Лидерами по приросту объема производства молока являются КФХ Сафаровой Л. Ю. – 96 %, КФХ Овсянниковой А. В. - 11 %, КФХ Моисеева Г. А. – 6 %.

«Производство молока увеличилось как за счет роста продуктивности коров, так и за счет увеличения численности поголовья», - подчеркнули в администрации.

Продуктивность дойного стада за 10 месяцев составляет 4652 килограмма молока, что больше прошлогоднего уровня на 387 килограммов. Наивысшая продуктивность коров в КФХ Овсянниковой А. В. - 5253 килограмма молока. На 79 % выросла продуктивность коров в КФХ Сафаровой Л. Ю., на 27 % в КФХ Макарихиной Л. С.

Всего в крестьянских (фермерских) хозяйствах имеется 660 голов крупного рогатого скота, из них 240 коров. Поголовье крупного рогатого скота увеличилось по сравнению с уровнем прошлого года на 16 %, коров на 12 % .

На перерабатывающие предприятия реализовано 764 тонны молока в зачетном весе, что на 66 тонн больше уровня прошлого года.

Кроме молока КФХ реализовали 28 тонн мяса крупного рогатого скота в живом весе. В двух КФХ Псковского района занимаются разведением сельскохозяйственной птицы, производством мяса птицы и яиц и одно КФХ производством продукции козьего молока. В КФХ Беловой Ю. А. содержится 1400 голов птицы, реализовано более 33 тысяч куриных яиц и более 2 тонн мяса птицы.

Глава КФХ в текущем году получила второй грант из областного бюджета на приобретение оборудования для переработки сырья из мяса птицы и яиц. КФХ Хоменок И. Г. два года назад получил грант для разведения поголовья птицы и производства мяса птицы и яиц. КФХ «Эко – Милк» - занимаются разведением коз. За 10 месяцев произвели более 4 тонн козьего молока.