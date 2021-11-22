Экономика

Публичные слушания о процедуре банкротства проведет для псковичей налоговая инспекция

Обсудить проведение процедуры банкротства на публичных слушаниях приглашают псковичей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном УФНС.

Темой публичных слушаний станут общие принципы, применяемые налоговыми органами при заключении мирового соглашения до введения процедуры банкротства и в процедурах банкротства по требованиям об уплате обязательных платежей. Мероприятие пройдет в рамках реализации приоритетной программы стратегического развития Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности» УФНС России по Псковской области.

8 декабря с 10:00 до 11:00 региональное управление Федеральной налоговой службы проведет онлайн-обсуждение по теме: «Общие принципы, применяемые налоговыми органами при заключении мирового соглашения до введения процедуры банкротства и в процедурах банкротства по требованиям об уплате обязательных платежей».

В качестве докладчика выступит заместитель начальника отдела обеспечения процедур банкротства Ольга Зайцева.

Вопросы для обсуждения следует направить не позднее 06.12.2021 на электронный адрес: public.r6000@nalog.ru Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.