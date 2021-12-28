Учителя Псковской области получили награды за разработки по финансовой грамотности

Учителя Псковской области получили награды за методические разработки по финансовой грамотности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.
Итоги конкурса образовательных программ, направленных на повышение финансовой грамотности школьников, подвели в Пскове. Мероприятие организовал комитет по образованию Псковской области при поддержке псковского отделения Банка России и проводилось в рамках региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения Псковской области на 2021-2023 годы».
Конкурс направлен на поддержку активных педагогов, которые занимаются развитием финансовой культуры у детей и подростков, а также распространение эффективных образовательных практик среди учебных заведений региона. Всего в конкурсе было 5 номинаций.
Лучшей рабочей программой учебного курса по финансовой грамотности для 1–4 классов стала разработка учителя начальных классов школы № 9 имени А. С. Пушкина города Пскова Юлии Михайловой.
В категории «Лучшая рабочая программа учебного курса по финансовой грамотности основного общего образования (5-9 класс) — обязательный предмет «Обществознание» или «Экономика» победу одержала педагог лицея экономики и основ предпринимательства №10 Валентина Иванова.
Лучшие методические материалы по финансовой грамотности представила на конкурс учитель начальных классов из школы №1 имени К. С. Заслонова города Невеля Татьяна Зуева.
Высокую оценку получила и рабочая программа для 5-9 классов в категории «дополнительный или элективный предмет» под авторством педагога Псковской инженерно-лингвистической гимназии Егора Яковлева.
Совместную разработку учителей школы №2 города Пскова Анны Кузяновой и Елены Синевой признали лучшей программой учебного курса по финансовой грамотности среднего общего образования (10-11 класс).
От имени администрации Псковской области участников и победителей конкурса поздравил исполняющий обязанности председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков. Он отметил важность совместной работы и подчеркнул, что представленные на конкурс методики уже прошли проверку на практике и созданы на основе реального опыта педагогов-предметников, занимающихся развитием финансовой культуры у школьников.