Экономика

Учителя Псковской области получили награды за разработки по финансовой грамотности

Учителя Псковской области получили награды за методические разработки по финансовой грамотности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Итоги конкурса образовательных программ, направленных на повышение финансовой грамотности школьников, подвели в Пскове. Мероприятие организовал комитет по образованию Псковской области при поддержке псковского отделения Банка России и проводилось в рамках региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения Псковской области на 2021-2023 годы».

Конкурс направлен на поддержку активных педагогов, которые занимаются развитием финансовой культуры у детей и подростков, а также распространение эффективных образовательных практик среди учебных заведений региона. Всего в конкурсе было 5 номинаций.

Лучшей рабочей программой учебного курса по финансовой грамотности для 1–4 классов стала разработка учителя начальных классов школы № 9 имени А. С. Пушкина города Пскова Юлии Михайловой.

В категории «Лучшая рабочая программа учебного курса по финансовой грамотности основного общего образования (5-9 класс) — обязательный предмет «Обществознание» или «Экономика» победу одержала педагог лицея экономики и основ предпринимательства №10 Валентина Иванова.

Лучшие методические материалы по финансовой грамотности представила на конкурс учитель начальных классов из школы №1 имени К. С. Заслонова города Невеля Татьяна Зуева.

Высокую оценку получила и рабочая программа для 5-9 классов в категории «дополнительный или элективный предмет» под авторством педагога Псковской инженерно-лингвистической гимназии Егора Яковлева.

Совместную разработку учителей школы №2 города Пскова Анны Кузяновой и Елены Синевой признали лучшей программой учебного курса по финансовой грамотности среднего общего образования (10-11 класс).

«Очень важно дать школьникам необходимый запас знаний о финансах. Полученные знания помогут правильно распоряжаться доходами, приумножить сбережения и защититься от финансовых мошенников. Сейчас многие школы включают финансовую грамотность в свои учебные планы, разрабатывают совместные образовательные программы. Инициатива со стороны педагогов очень важна, некоторые учителя создают уникальный авторский продукт, многие пользуются уже готовыми учебными модулями, например, онлайн-уроками Банка России. С 2022 года в 1-9 классах существующие учебные дисциплины обязательно будут дополнены элементами финансовой грамотности», — отметил управляющий псковским отделением Банка России Сергей Савин.

От имени администрации Псковской области участников и победителей конкурса поздравил исполняющий обязанности председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков. Он отметил важность совместной работы и подчеркнул, что представленные на конкурс методики уже прошли проверку на практике и созданы на основе реального опыта педагогов-предметников, занимающихся развитием финансовой культуры у школьников.