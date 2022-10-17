Экономика

Более миллиарда рублей выплатили псковским семьям с детьми от восьми до 17 лет

Более 1,2 млрд рублей выплатили семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет в Псковской области на 84,4 тысячи детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда РФ.

При этом региональное отделение ПФР обращает внимание, что ежемесячная денежная выплата семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет устанавливается на 12 месяцев. Следовательно, следующее заявление семья может подать лишь по истечении календарного года после предыдущего обращения. В ином случае по повторному заявлению будет принято решение об отказе, пояснили в ведомстве.

ПФР также напоминает, что выплата назначается малообеспеченным семьям с учётом нуждаемости при условии, что ежемесячный доход на каждого члена семьи не превышает регионального прожиточного минимума на душу населения, собственность семьи не превышает требования к движимому и недвижимому имуществу, заявитель и дети – граждане РФ, постоянно проживающие на территории РФ.

Подать заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты можно через портал Госуслуг, а также лично в клиентские службы ОПФР по Псковской области или через МФЦ.