Экономика

Валентина Матвиенко поручила выяснить причины роста цен на военное обмундирование

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила профильным комитетам верхней палаты парламента разобраться в ситуации с ростом цен на бронежилеты и другое обмундирование для военных.

«Действительно, проблема есть, тема актуальная. Давайте мы дадим поручение комитету по обороне и безопасности разобраться, мониторить и соответствующе действовать», - сказала Матвиенко на заседании СФ в среду. Аналогичное поручение она дала и комитету по экономической политике, пишет «Интерфакс».

Так она отреагировала на выступление сенатора Людмилы Нарусовой, которая рассказала о своем посещении одного из мобилизационных пунктов в Подмосковье и общении с мобилизованными и их родителями.

«Матери говорили дословно: вот как когда-то в пионерский лагерь собирала, так сейчас собираю на спецоперацию. Термобельё, носки, бельё, одежда, не говоря уже о тушенке и других вещах», - сообщила Нарусова.

Кроме того, она высказалась на тему обеспеченности мобилизованных бронежилетами. Людмила Нарусова отметила, что в январе бронежилет пятой степени защиты стоил семь тысяч рублей, а на сегодняшний день его цена выросла до 135 тысяч.

По ее убеждению, вопросами обеспечения мобилизованных должна заниматься армия, а не семьи. Как отметила сенатор, депутаты уже обратились к генеральному прокурору по поводу обеспеченности мобилизованных касками и бронежилетами.

По мнению Людмилы Нарусовой, комитет СФ по обороне и безопасности тоже должен принять меры. Она также предложила обратиться в ФАС по поводу того, что цены на необходимые вещи для военных «взлетели до астрономических высот».

Со своей стороны, сенатор Ольга Ковитиди сообщила, что в Совете Федерации уже занимаются этими вопросами. По ее словам, сенаторы уже связались с ФАС и выяснили, что служба в рамках своих полномочий не может заниматься данной темой. Должно быть постановление правительства, которое должно урегулировать данную ситуацию, пояснили она. Сенатор также пояснила, что соответствующее постановление готовится.