Общество

Псковское УФСИН и Общественная наблюдательная комиссия подписали соглашение о пробации

Начальник УФСИН России по Псковской области Алексей Емельянов и председатель Общественной наблюдательной комиссии региона Николай Червяков заключили соглашение в сфере пробации. Документ предусматривает взаимодействие по вопросам исполнения положений федерального закона «О пробации в Российской Федерации». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Сторонами будет осуществляться совместная деятельность, направленная на привлечение общественности к процессу ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации лиц, в отношении которых применяется пробация. Это целый комплекс мероприятий, включающий реализацию гражданских прав и свобод, помощь в трудовом и бытовом устройстве, восстановление и формирование социально-полезных связей в рамках разработанной индивидуальной программы с учетом характеристики личности, жизненных обстоятельств, оказание правовой консультативной помощи.

Соглашение расширит возможности исполнения мер пробации, направленных на снижение рецидивной преступности, а также повысит эффективность информирования общественности о внедрении и развитии института пробации на территории Псковской области.