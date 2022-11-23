Экономика

Александр Братчиков: По предварительным данным, будет значительное увеличение дотаций в бюджет Псковской области

По предварительным данным, будет значительное увеличение дотаций в бюджет Псковской области на 2023 год. Об этом сообщил председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов, вице-спикер регионального парламента Александр Братчиков («Единая Россия») в ходе пресс-подхода по итогам заседания комитета 23 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Законопроект о бюджете на 2023 год пока будут принимать в первом чтении. Это основные параметры - доходы, расходы и государственный долг. По предварительным данным, будет значительное увеличение дотаций Псковской области. Финансирование ряда программ будет увеличено с точки поступления денег из федерального бюджета», - отметил Александр Братчиков.

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Напомним, доходы областного бюджета на 2023 год запланированы в размере 45,12 млрд рублей, расходы - 47,98 млрд рублей при дефиците 2,8 млрд рублей. Верхний предел государственного внутреннего долга области на 1 января 2024 года планируется в сумме 25 млрд 186 млн 692 тысяч рублей.

Вице-спикер указал на то, что цифры бюджета на 2023 годы выше тех, что были на 2022-й.

«Он больше. Он социально направленный. Все социальные обязательства, которые на себя берет регион, будут выполнены», - подчеркнул председатель комитета.

«Скорее всего, надо будет вернуться к принятию законопроекта в первом чтении, наверное, в конце декабря, когда будет второе чтение, потому что будут поступать дотации», - продолжил Александр Братчиков.

Также Александр Братчиков подчеркнул, что на сессии регионального парламента 24 ноября будет создана согласительная комиссия для работы над бюджетом, в которую войдут депутаты и представители правительства региона. «Согласительная комиссия должна принять все обращения от муниципалитетов, совместно с правительством выработать решения ко второму чтению», - сказал он.

Кроме того, Александр Братчиков указал на значимость работы депутатского корпуса над бюджетом. «Депутат - это тот человек, к которому житель может прийти и раскрыть душу, рассказать о том, что происходит. А наша задача донести это до правительства, чтобы оно в принятии своих решений учитывало мнение населения», - резюмировал он.