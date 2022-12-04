Экономика

Просроченные долги россиян по потребкредитам достигли рекордных сумм

Объем просроченных потребительских кредитов россиян в октябре продолжил увеличиваться - на 0,3% и по итогам месяца достиг рекордных 631,1 миллиарда рублей, следует из данных «Скоринг бюро», которые есть в распоряжении РИА Новости.

При этом количество просроченных свыше 90 дней потребительских ссуд в октябре немного снизилось - на 0,1%, до 4,032 миллиона кредитов.

«В последние месяцы виден легкий восходящий тренд уровня риска, который в настоящее время может быть практически безболезненно абсорбирован кредитной системой. Дальнейшие тенденции на рынке будут более ясны в начале следующего года, когда выйдет новая макроэкономическая статистика и будут видны первые итоги работы кредитной системы в условиях неопределенности», - прокомментировали в компании.

Такое изменение произошло на фоне роста кредитного портфеля банков до максимальных уровней. Так, в октябре количество открытых у россиян потребительских ссуд увеличилось на 1,4% и впервые достигло показателя в 34,3 миллиона единиц. При этом объем портфеля увеличился на 1% и по итогам октября стал составлять 7,4 триллиона рублей.

В результате доля просроченных свыше 90 дней потребкредитов в октябре снизилась: по числу таких ссуд - до 11,75% с 11,92% в сентябре, а по объему - до 8,49% с 8,55% месяцем ранее.