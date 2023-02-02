Экономика

Опасные виды банковских вкладов перечислили россиянам

Наиболее удобный и привычный вариант накопления денег для большинства россиян — банковские вклады. Это кажется удобным: можно положить сумму на счет и ждать, когда банк выплатит проценты. Однако некоторые вклады могут быть потенциально опасны, рассказала заместитель руководителя Роскачества Ольга Шанаева.

Например, клиент обращается в банк для открытия счета, а ему предлагают оформить более выгодный «вклад», за которым скрываются инвестиционное (ИСЖ) или накопительное страхование жизни (НСЖ). Вкладчику обещают более высокий процент, но скрывают, что доходность не гарантирована, а страховка отсутствует. Клиент может даже потерять деньги.

«Это называется банковский мисселинг — недобросовестная практика, когда один финансовый продукт выдается за другой. Потребителю в этом случае не разъясняют условия расторжения договоров ИСЖ и НСЖ, тогда как эти договоры досрочно расторгнуть можно только со штрафами», — приводит слова Шанаевой «Прайм».

Она назвала и другой вид такого мисселинга — предложение пожилым людям инвестиционных продуктов и ценных бумаг. Пенсионеры обращаются в офис банка с желанием открыть депозитный счет, а в банке им навязывают вместо депозита инвестиции в ценные бумаги. Причем от клиентов скрывают, что, в отличие от вкладов, подобные инвестиции не гарантируют получения дохода и имеют особые условия расторжения договора, если клиент хочет снять со счета свои деньги.

Эксперт напомнила, что с 1 июля 2022 действуют новые правила продажи сложных финансовых продуктов.

«Теперь, когда клиент хочет открыть депозит, а ему вместо вклада предлагают схожую услугу, банки обязаны устно объяснять клиенту, что приобретаемый им финансовый продукт не является вкладом, не имеет гарантированной доходности и не застрахован в государственной системе страхования вкладов. Эти сведения должны соответствовать тому, что написано в сопроводительных информационных документах, с которыми человек знакомится и подтверждает своей подписью», — сказала Шанаева.

Если вам в банке предлагают «то же самое, но лучше», это «лучше» должно быть зафиксировано в договоре, а не быть обещаниями на словах. Она обратила внимание и на то, что договор на приобретение финансового продукта может быть объемным, и риски и их описание могут быть «зарыты» в середине документа.

Шанаева призвала прочитать документ без спешки, вникнув в детали, даже если менеджер вас торопит или отвлекает, а если возникли какие-либо сомнения, то можно попросить взять копию документа домой.