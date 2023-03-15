Экономика

На мебель из Европы хотят увеличить импортную пошлину в пять раз

Пошлину на деревянную и мягкую мебель, а также матрасы из Европы планируют увеличить с 8,5-12% до 50%. Об этом рассказали в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР).

Эта мера связана с ответными санкциями против недружественных стран, а также с необходимостью поддержать отечественных производителей, со ссылкой на ассоциацию сообщают «Известия».

Работу в этом направлении уже ведут Минфин, Минпромторг и Минэкономразвития. В последнем сообщили, что получили предложения от АМДПР.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что цены на европейскую мебель с учетом высокой пошлины вырастут примерно на 60%. Таким образом она станет неконкурентоспособна на отечественном рынке.

Совладелец мебельной компании Mr.Doors Максим Валецкий назвал повышение пошлины правильным решением. По его словам, ответная мера европейским компаниям могла быть более жесткой.

«Наш рынок в принципе не нуждается в импортной мебели. На нее сейчас приходится небольшой объем в продажах. Внутренний рынок обеспечивают российские производители, которые за последние годы нарастили объемы выпуска продукции», — отметил предприниматель.

Это подтверждают и данные АМДПР: если в 2019-м на импортную мебель приходилось 49%, то в 2022 году ее доля снизилась вдвое — до 24%. При этом производство отечественной продукции увеличивается: в прошлом году рост к предыдущему году составил 15% — 356 млрд рублей.

Если пошлина будет увеличена, то поставки импортной мебели могут быть приостановлены, считает Михаил Бурмистров. При этом она будет распространяться и на товары из параллельного импорта, добавил Тимур Иртуганов.

Это может затронуть и товары IKEA, которые недавно Минпромторг включил в список брендов, поставляемых по этой схеме. В таком случае цены вырастут в два раза, полагает он.