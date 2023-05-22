Экономика

Снижение годовой инфляции объяснили в псковском отделении ЦБ

Годовая инфляция в Псковской области в апреле снизилась на 1,9 п. п. до 2,0%. Годовой темп прироста цен в регионе сложился ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу (2,6%) и в целом по стране (2,3%), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения Северо-Западного главного управления ЦБ РФ.

В апреле снижение инфляции в Псковской области было наиболее заметным среди регионов СЗФО. В области продолжили дешеветь в годовом выражении мясопродукты. Это было связано в том числе с увеличением производства на местных предприятиях.

Годовая инфляция продолжала замедляться из-за эффекта высокой базы: в расчете инфляции за последние 12 месяцев перестал учитываться значительный ценовой всплеск апреля прошлого года. В тот период цены резко возросли на фоне удорожания импортного сырья и осложнения логистики.

«В апреле этого года рост цен оставался умеренным. Факторами замедления инфляции в Псковской области стали расширение предложения ряда товаров и снижение давления со стороны издержек производителей отдельных видов продовольствия. Так, цены на продукты в среднем снизились, а прирост цен на непродовольственные товары и услуги замедлился», – сообщил главный экономист Отделения Псков Банка России Александр Иванов.

Среди продовольственных товаров в апреле замедлился рост цен на молочную продукцию. Кроме того, снизились годовые темпы прироста цен на кондитерские и хлебобулочные изделия, а макароны стали стоить дешевле, чем год назад.

Эффект высокой базы привел к замедлению роста цен на одежду, мебель, а также на парфюмерию и косметику, в том числе благодаря расширению производства отечественной продукции и налаживанием импортных поставок.

Также в регионе в годовом выражении подешевели авиабилеты, отмечено снижение темпа прироста цен на медицинские услуги.