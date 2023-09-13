Экономика

Андрей Козлов и Аркадий Мурылёв спасли предпринимателя от шестимиллионного штрафа

Депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов и бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылёв спасли предпринимателя от шестимиллионного штрафа. Семизначную сумму владелец неиспользуемой автостоянки в Великих Луках должен был заплатить энергоснабжающей организации за неисправный счётчик. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания

Договор между предпринимателем и местным отделением «Псковэнергоагент» был заключён ещё в 2009 году. Спустя пять лет платная автостоянка прекратила и работу, и потребление электроэнергии, о чём владелец уведомил энергокомпанию, но точка подключения осталась. Ежегодно сотрудники ресурсоснабжающей организации проверяли исправность оборудования и документально её фиксировали. В мае 2023 года за несколько дней до осмотра владелец убедился в надлежащем состоянии счётчика, однако специалисты «Псковэнергоагента» на месте обнаружили, что счётчик разбит. Автостоянка не имела ни охраны, ни видеонаблюдения, поэтому установить время повреждения оборудования было невозможно.

В соответствии с утверждённой формулой предпринимателю начислили штраф за безучётное потребление электроэнергии. Расчёт произвели с учётом максимально возможной мощности оборудования и круглосуточного потребления в течение полугода – всего получилось 6 млн 242 тысячи 614 рублей.

После безуспешной переписки с энергоснабжающей организацией владелец стоянки начал готовить документы в суд и одновременно обратился за помощью депутату областного Собрания Андрею Козлову и уполномоченному по защите прав предпринимателей Аркадию Мурылёву.

«Я посмотрел практику – в подобных ситуациях суд чаще всего на стороне сетевой компании, - рассказал о ходе работы с заявлением Андрей Козлов. – Конечно, в суде надо было бы доказать, что потребление имело место, а там даже проводов нет. Суд мог вызвать экспертов, мог предложить заключить мировое соглашение, а это тоже издержки. Но нам удалось всё решить в досудебном порядке».

«Мы не просто пошли навстречу предпринимателю, мы разобрались, выяснили, что акт был составлен с нарушениями, мы донесли позицию до руководства – она и легла в основу решения экспертной комиссии», - уточнил Аркадий Мурылёв.

После вмешательства депутата и уполномоченного экспертная комиссия выявила нарушение в действиях сотрудников, составивших акт. Документ аннулировали, предприниматель избежал штрафа в 6 млн рублей. Организация фактически не пострадала, хотя всё могло закончиться ликвидацией.