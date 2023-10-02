Экономика

Конкурсантки «Мисс и Миссис Бизнес» приняли участие в празднике псковского пирога

Серию бесплатных мастер-классов провели участницы конкурса «Мисс и Миссис Бизнес Псков и Псковская область» на территории Центра туризма и творческих индустрий Пскова во время праздника пирога 1 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили руководители конкурса Наталья Салахутдинова и Дарья Андреева.

Для детей провели два увлекательных творческих занятия. Руководитель арт-студии «Рыжий кот» Светлана Бочкова продемонстрировала на мастер-классе акварельный фуд-скетч «Капкейк». Ребенок смог нарисовать иллюстрацию акварельными красками.

Экологист и эко-просветитель Светлана Бринюк провела мастер-класс «Творим из вторсырья: бумажных втулок и бутылочных пробок».

Руководитель Центра экспертизы и качества «ПСК-серт» Любовь Лесовская для гостей праздника прочитала лекцию «Регистрация товарного знака, товарной марки, с чего начать. Сроки годности, что это такое».

Участница конкурса, директор «Дома Мяса» Александра Скрыпникова приготовила вкуснейший пирог, который порадовал гостей праздника.

«Руководители конкурса благодарят организаторов праздника и генерального информационного партнера конкурса ПЛН за информационную поддержку данного мероприятия! Такие праздники очень нужны обществу! Они объединяют, сохраняют традиции и приносят радость людям», - заключили руководители конкурса.