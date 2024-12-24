Происшествия

180 часов обязательных работ назначили 62-летнему мужчине за нетрезвое вождение в Псковской области

Житель Санкт-Петербурга осужден к обязательным работам за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения в Псковской области. Прокуратура Дновского района поддержала государственное обвинение.Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Дновского района.

Приговором Дновского районного суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем либо другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

19 сентября 2023 года не выполнил требование сотрудника ДПС о прохождении медицинского освидетельствования. Подсудимый был ранее подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил вышеуказанному лицу наказание в виде 180 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами механических транспортных средств, сроком на 2 года.

Приговор суда вступил в законную силу.