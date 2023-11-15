Инфляция в октябре в Псковской области достигла почти 6%

Инфляция в октябре в Псковской области составила 5,92% (на все товары и услуги), базовая инфляция - 4,05%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Банка России со ссылкой на данные Росстата.
В банке привели основные показатели инфляции в регионе в процентном соотношении к соответствующему месяцу предыдущего года (в скобках — в процентном соотношении к предыдущему месяцу).
В категории «продовольственные товары» инфляция составила 5,61% (1,4%):
- мясопродукты — 7,13% (2,15%);
- рыбопродукты — 5,92% (0,13%);
- масло и жиры — -1,76% (0,71%);
- молоко и молочная продукция — -3,22% (0,03%);
- сыр — -0,13% (-1,53%);
- яйца — 29,11% (13,27%);
- сахар — 11,86% (0,13%);
- кондитерские изделия — 0,51% (1,54%);
- чай, кофе, какао — 1,47% (-0,91%);
- хлеб и хлебобулочные изделия — 7,83% (1,47%);
- макаронные и крупяные изделия — -7,39% (0,71%);
- плодоовощная продукция, включая картофель — 28,13% (2,92%);
- алкогольные напитки — 1,89% (0,59%);
- общественное питание — 7,71% (2,15%).
Непродовольственные товары в среднем остались на том же уровне. Процент инфляции составил 3,75% (-0,07%):
- одежда и белье — 3,23% (0,3%);
- меха и меховые изделия — 0,44% (1,19%);
- трикотажные изделия — 3,39% (0,77%);
- кожаная, текстильная и комбинированная обувь — -0,09% (-1,2%);
- моющие и чистящие средства — 0,39% (-1,24%);
- парфюмерно-косметические товары — 8,13% (0,87%);
- галантерея — 2,11% (-0,14%);
- табачные изделия — 7,96% (-0,05%);
- мебель — 4,01% (1,26%);
- электротовары и другие бытовые приборы — -2,99% (-0,06%);
- печатные издания — 5,28% (0,75%);
- теле- радиотовары — -8,27% (5,8%);
- персональные компьютеры — -1,94% (1,13%);
- средства связи — -7,94% (-0,01%);
- строительные материалы — 1,66% (-0,02%);
- легковые автомобили — 1,85% (0%);
- инструменты и оборудование — 5,23% (0,32%);
- моторное топливо — 6% (-0,16%);
- медицинские товары — 8,51% (2,02%).
Услуги немного подешевели. Процент инфляции составил 9,67% (0,44%):
- бытовые услуги — 9,34% (2,82%);
- услуги пассажирского транспорта — 17,56% (2,82%);
- телекоммуникационные услуги — 12,77% (0,07%);
- жилищные и коммунальные услуги (без услуг гостиниц и прочих мест проживания) — 9,05% (0,47%);
- услуги в системе образования — 8,53% (0,01%);
- услуги организаций культуры — -0,11% (0%);
- услуги в сфере зарубежного туризма — 23,12% (-4,23%);
- экскурсионные услуги — 13,5% (-25,86%);
- санаторно-оздоровительные услуги — 5,82% (-1,77%);
- медицинские услуги — 8,1% (1,04%).
Напомним, в сентябре инфляция в Псковской области составила 5,14% (на все товары и услуги), базовая инфляция - 3,19%.