Экономика

Инфляция в октябре в Псковской области достигла почти 6%

Инфляция в октябре в Псковской области составила 5,92% (на все товары и услуги), базовая инфляция - 4,05%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Банка России со ссылкой на данные Росстата.

В банке привели основные показатели инфляции в регионе в процентном соотношении к соответствующему месяцу предыдущего года (в скобках — в процентном соотношении к предыдущему месяцу).

В категории «продовольственные товары» инфляция составила 5,61% (1,4%):

мясопродукты — 7,13% (2,15%);

рыбопродукты — 5,92% (0,13%);

масло и жиры — -1,76% (0,71%);

молоко и молочная продукция — -3,22% (0,03%);

сыр — -0,13% (-1,53%);

яйца — 29,11% (13,27%);

сахар — 11,86% (0,13%);

кондитерские изделия — 0,51% (1,54%);

чай, кофе, какао — 1,47% (-0,91%);

хлеб и хлебобулочные изделия — 7,83% (1,47%);

макаронные и крупяные изделия — -7,39% (0,71%);

плодоовощная продукция, включая картофель — 28,13% (2,92%);

алкогольные напитки — 1,89% (0,59%);

общественное питание — 7,71% (2,15%).

Непродовольственные товары в среднем остались на том же уровне. Процент инфляции составил 3,75% (-0,07%):

одежда и белье — 3,23% (0,3%);

меха и меховые изделия — 0,44% (1,19%);

трикотажные изделия — 3,39% (0,77%);

кожаная, текстильная и комбинированная обувь — -0,09% (-1,2%);

моющие и чистящие средства — 0,39% (-1,24%);

парфюмерно-косметические товары — 8,13% (0,87%);

галантерея — 2,11% (-0,14%);

табачные изделия — 7,96% (-0,05%);

мебель — 4,01% (1,26%);

электротовары и другие бытовые приборы — -2,99% (-0,06%);

печатные издания — 5,28% (0,75%);

теле- радиотовары — -8,27% (5,8%);

персональные компьютеры — -1,94% (1,13%);

средства связи — -7,94% (-0,01%);

строительные материалы — 1,66% (-0,02%);

легковые автомобили — 1,85% (0%);

инструменты и оборудование — 5,23% (0,32%);

моторное топливо — 6% (-0,16%);

медицинские товары — 8,51% (2,02%).

Услуги немного подешевели. Процент инфляции составил 9,67% (0,44%):

бытовые услуги — 9,34% (2,82%);

услуги пассажирского транспорта — 17,56% (2,82%);

телекоммуникационные услуги — 12,77% (0,07%);

жилищные и коммунальные услуги (без услуг гостиниц и прочих мест проживания) — 9,05% (0,47%);

услуги в системе образования — 8,53% (0,01%);

услуги организаций культуры — -0,11% (0%);

услуги в сфере зарубежного туризма — 23,12% (-4,23%);

экскурсионные услуги — 13,5% (-25,86%);

санаторно-оздоровительные услуги — 5,82% (-1,77%);

медицинские услуги — 8,1% (1,04%).

Напомним, в сентябре инфляция в Псковской области составила 5,14% (на все товары и услуги), базовая инфляция - 3,19%.