Экономика

Производство шоколада в России выросло на 8,9%

Российские производители в январе-феврале 2024 года увеличили выпуск шоколада и упакованных продуктов, содержащих какао, на 8,9% по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 года - до 161,7 тысячи тонн, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

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«В январе и феврале текущего года отечественные предприятия выпустили 161,7 тысячи тонн шоколада и содержащих какао пищевых продуктов в упакованном виде, что на 8,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года», - сообщает министерство.

Производство кондитерских изделий в целом увеличилось в начале текущего года на 9,2% - до 667,1 тысячи тонн. В частности, выпуск сахаристых изделий без какао, включая белый шоколад, повысился на 15% и составил 120,2 тысячи тонн.

Исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» Вячеслав Лашманкин, оценки которого приводит Минсельхоз, выделил два основных фактора роста производства. Это увеличение объемов экспортных отгрузок и стабильный спрос на внутреннем рынке.