Производство шоколада в России выросло на 8,9%

Российские производители в январе-феврале 2024 года увеличили выпуск шоколада и упакованных продуктов, содержащих какао, на 8,9% по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 года - до 161,7 тысячи тонн, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
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«В январе и феврале текущего года отечественные предприятия выпустили 161,7 тысячи тонн шоколада и содержащих какао пищевых продуктов в упакованном виде, что на 8,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года», - сообщает министерство.
Производство кондитерских изделий в целом увеличилось в начале текущего года на 9,2% - до 667,1 тысячи тонн. В частности, выпуск сахаристых изделий без какао, включая белый шоколад, повысился на 15% и составил 120,2 тысячи тонн.
Исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» Вячеслав Лашманкин, оценки которого приводит Минсельхоз, выделил два основных фактора роста производства. Это увеличение объемов экспортных отгрузок и стабильный спрос на внутреннем рынке.
«По итогам прошлого года, согласно информации "Асконд", впервые за последние пять лет был зафиксирован рост среднедушевого потребления кондитерских изделий на 2,7%. Оно составило 26,3 килограмма сладостей на человека в год», - указывается в сообщении. По словам исполнительного директора ассоциации, в настоящее время российский рынок производства кондитерских изделий - пятый по величине в мире, и стабильность внутреннего спроса является важным фактором для развития отрасли.
В свою очередь поставки отечественного шоколада за рубеж, по данным «Асконд», на конец марта увеличились более чем на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Лашманкин отметил, что это также положительно повлияло на динамику производства шоколада и шоколадных кондитерских изделий в январе и феврале.