Экономика

Цены и тарифы на услуги в Псковской области увеличились на 2,4%

Цены и тарифы на услуги в Псковской области в марте 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года увеличились на 2,4%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

В марте по сравнению с декабрем потребительские цены на товары и услуги в Псковской области выросли на 1,9% (по России в целом – на 2,0%). Цены на непродовольственные товары – на 1,9%, на продовольственные товары – на 1,5%.

В розничной торговле в январе – марте 2024 года населению продано товаров на 44,8 млрд рублей. Физический объем продаж увеличился на 13,5% по сравнению с январем – мартом 2023 года.

В структуре оборота розничной торговли пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия занимали 47,2%, непродовольственные товары – 52,8% (в январе – марте 2023 года – 50,1% и 49,9% соответственно). Доля продаж товаров на розничных рынках и ярмарках составила 1,8% от всех покупок населения, что на 0,4 процентного пункта ниже уровня января – марта 2023 года.