Экономика

Размер средней зарплаты в Великих Луках превысил 48 тысяч рублей

В течение года на крупных и средних предприятиях города великие Луки был обеспечен стабильный рост средней заработной платы. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Беляев в ходе отчета о своей деятельности на сессии Великолукской городской Думы.

За январь – декабрь 2023 года средняя заработная плата составила в расчете на одного работника 48 218,6 рубля и увеличилась в действующих ценах к аналогичному периоду 2022 года на 14,1% .

Уровень регистрируемой безработицы на территории города составлял по состоянию на 31 декабря 2023 года – 0,33%, на учете в службе занятости состоит 173 безработных гражданина, при наличии 3 268 вакансий.

Оборот организаций в действующих ценах за 2023 год составил 161 млрд 6 млн 700 тысяч рублей, что на 15,4% выше оборота за 2022 год.

«По итогам 2023 года по основным показателям, характеризующим социально-экономическое развитие города, наблюдалась устойчивая позитивная динамика, что говорит об эффективном функционировании ресурсов внутри муниципального образования», - заметил Андрей Беляев.