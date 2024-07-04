Экономика

Оборот сервиса SberPay превысил 1,6 трлн рублей за 5 месяцев 2024 года

Оборот по платежам с помощью SberPay (в онлайн магазинах без ввода данных карты, оффлайн с помощью QR-кода и по биометрии) с января по май 2024 года превысил 1,6 млрд рублей, количество транзакций - 1 млрд. Об этом заявил первый заместитель председателя Сбербанка Кирилл Царев в кулуарах Финансового конгресса 2024, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Сбера.

«Позитивная динамика говорит о высокой востребованности мульти QR от Сбера как клиентами нашего банка, так и клиентами других финансовых организаций. Пул банков-партнёров по сервису SberPay постоянно расширяется. С начала этого года их количество выросло до 16, за последние два месяца к нам присоединился Ozon и Яндекс Пей. Ведутся переговоры ещё с 6 финансовыми организациями. С начала года обороты по платежам и количество транзакций с помощью QR-кодов у банков-партнеров Сбера выросли в 2 раза. Подключенные к платформе партнеры фиксируют увеличение количества клиентов, которые ежемесячно пользуются оплатой по QR Сбера, на 80% с начала года», - прокомментировал Кирилл Царев.

Кроме оплаты со счетов Сбера, при использовании мульти-OR, клиенты могут оплачивать покупки со своих счетов у банков партнеров, которые присоединились к платформе. Сервис выгоден банкам, так как оставляют за собой точку контакта с клиентом. Партнеры могут управлять опытом своей платежной страницы, а также выводить туда свои новые сервисы и предложения для клиентов. Преимущество для торговых точек в том, что покупателю доступны все варианты оплаты и мерчант не теряет клиента и свою выручку.