Экономика

Сбер получил наивысший ESG-рейтинг от АКРА

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Сберу рейтинг ESG-АА на уровне ESG-2. Рейтинг такого уровня является наивысшим среди присвоенных АКРА на отечественном рынке. Согласно методологии присвоения, подтвержденная оценка означает, что вопросам экологии, социальной ответственности и корпоративного управления Сбер уделяет повышенное внимание.

Как отметили в агентстве, Сбер отличает наличие политик, процедур и измеримых показателей эффективности в области управления ключевыми отраслевыми ESG-рисками, высокий уровень соответствия лучшим практикам, а также наличие в структуре портфеля кредитов, предоставленных банком в целях реализации зеленых, адаптационных и социальных проектов. Так, доля ESG-кредитов, имеющих специальные ESG-ковенанты, составляет 10,7% от оценённого портфеля, пишет «Независимая газета».

«Интеграция повестки в бизнес-процессы в Сбере находится на очень высоком уровне: 95% ESG-факторов, включенных в оценку, соответствует лучшим мировым практикам, – отметила старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова. – У нас крайне сильные показатели в части корпоративного управления, кибербезопасности и защите персональных данных – по данному блоку банк получил максимальный балл. Отмечу, что в этом году в рейтинг добавлено большое количество новых критериев по социальной компоненте: например, наличие специализированных финансовых продуктов и сервисов, охват сотрудников программой ДМС, сотрудничество с вузами. По ним Сбер показал полное соответствие и получил высокие оценки. Мы и дальше будем двигаться в этом направлении, совершенствуя наши практики для устойчивого развития страны, на благо каждого ее жителя. Это основа нашей новой человекоцентричной стратегии».

Как отмечает АКРА, для Сбера характерен высокий уровень как управления экологическими и климатическими рисками, так и интеграции повестки в бизнес-процессы. Например, банк регулярно проводит анализ и стресс-тестирование воздействия климатических рисков в разрезе различных временных горизонтов и сценариев изменения климата.

Агентство в том числе высоко оценило расширение линейки онлайн-услуг и цифровых сервисов, поддержку федеральных и региональных природоохранных проектов, а также реализацию собственных экопрограмм.

Сбер получил наивысшую оценку по управлению всеми релевантными социальными рисками. В банке разработаны и внедрены детальные документы по соблюдению норм деловой этики и прав человека, действует Горячая линия комплаенс и Служба корпоративного омбудсмена.

Сбер нацелен на создание благоприятных условий труда – например, всем работникам доступна программа ДМС с первого дня работы. Проводится регулярное обучение в области устойчивого развития для сотрудников, особое внимание уделяется просвещению населения страны как по ESG-тематике, так и по вопросам кибербезопасности, цифровой и финансовой грамотности.

Агентство в том числе положительно оценило наличие специальных льготных продуктов для уязвимых и особых категорий клиентов, вклад в развитие социальной сферы регионов присутствия, 100-процентный охват обучения сотрудников.

По всем релевантным рискам корпоративного управления Сбер получил наивысшую оценку. Банк уделяет повышенное внимание вопросам защиты персональных данных и информационной безопасности.

Среди лучших практик корпоративного управления были отмечены высокий профильный опыт работы коллегиальных органов, открытое взаимодействие с инвесторами и заинтересованными сторонами, а также эффективная стратегия корпоративного управления.