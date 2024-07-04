Число желающих найти работу на производстве псковичей выросло на 58% — аналитики

Аналитики hh.ru подвели итоги месяца и узнали, что соискатели региона стали более благосклонны к рабочим специальностям и на 58% чаще стали искать работу на заводах, производстве и других сферах, где востребованы рабочие.
Похожая тенденция наблюдается и в других регионах страны, а также в целом по СЗФО. По сравнению с летом 2023 года россияне стали искать работу по рабочим специальностям на 39% чаще, в регионах СЗФО – на 26%.
В Псковской области число резюме от соискателей на позиции рабочих (квалифицированных и нет) выросло на 58%, так же как и спрос на таких специалистов у компаний (+17% новых рабочих мест в сфере рабочих).
Среди регионов СЗФО лидирует по активности людей, желающих найти работу в качестве рабочих, Архангельская область – здесь число таких соискателей выросло по сравнению с прошлым годом сразу на 65%. Параллельно этому архангельские работодатели тоже увеличили спрос на рабочих на 29%.
|
Регион
|
Динамика резюме
|
Динамика вакансий
|
Санкт-Петербург
|
17%
|
23%
|
Ленинградская область
|
32,7%
|
37%
|
Вологодская область
|
36,7%
|
34%
|
Республика Коми
|
40,7%
|
34%
|
Калининградская область
|
43,6%
|
52%
|
Новгородская область
|
48,7%
|
17%
|
Мурманская область
|
50,3%
|
6%
|
Псковская область
|
57,5%
|
17%
|
Республика Карелия
|
59,5%
|
1%
|
Архангельская область
|
65,0%
|
29%
|
|
Россия
|
39%
|
24%
|
СЗФО в целом
|
26%
|
26%
Исследование показывает, что на желание перейти в рабочую профессию влияют сразу несколько факторов: снижение общей удовлетворенности своей текущей работой, острый дефицит кадров в рабочих и производственных специальностях и, как следствие, рост предлагаемых зарплат для них, существенное сокращение времени на поиск работы (также на фоне дефицита и избытка вакансий).
Согласно исследованию, проведенному в прошлом году, в среднем опрошенные работники оценили удовлетворенность своей текущей профессией на 3,4 балла из 5, где «1» — абсолютно не довольны, «5» — полностью довольны. В 2020 году респонденты оценивали свою удовлетворенность чуть выше – на 3,6 балла.
Что касается легкости входа и трудоустройства в рабочих специальностях, то конкуренция среди соискателей в них сейчас на самом низком уровне – чуть выше 2 активных резюме на одну открытую вакансию рабочего (два года назад было на уровне 5).
Медиана предлагаемой зарплаты рабочему в среднем по стране сейчас достигает почти 84 тыс. руб., это на треть выше, чем год назад. Средний уровень зарплат рабочего сегодня выше, чем у юриста (59 700 руб.), бухгалтера (61 300 руб.), охранника (51 500 руб.). В Псковской области средняя зарплата рабочего достигает 70 801 руб. и уже обогнала доход учителя (35 361 руб.), врача (63 588 руб.) или даже айтишника (45 388 руб.).
В топ рабочих специальностей, на которые соискатели были бы готовы сменить профессию, по данным hh.ru, входят кондитер, пекарь, повар, швея, электрики, автомеханик, оператор конвейера, столяр и машинист. При этом по ряду профессий респонденты стали чаще, чем, например, еще в 2020 году, указывать, что готовы её выбрать. Это зафиксировано относительно профессии механика, наладчика, кузнеца, токаря, фрезеровщика и слесаря.
«Среди преимуществ квалифицированных рабочих специальностей 4 из 10 опрошенных hh.ru выделяют легкость поиска работы по специальности, немного меньше – стабильность трудоустройства, чуть больше трети - навыки, полезные в повседневной жизни, 32% - ощутимость результатов работы, каждый четвёртый – уровень зарплаты. Среди ключевых недостатков квалифицированных рабочих специальностей соискатели отмечают отсутствие карьерных перспектив (47%), уровень зарплаты (45%), низкий престиж (43%). Также респонденты отмечали среди проблем рабочих профессий: сложности поиска работы по специальности (12%) и нестабильность трудоустройства (12%)», – отметила главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина.