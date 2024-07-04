Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Армрестлинг»: Игорь Савицкий Vs Александр Братчиков

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Армрестлинг», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Тема сегодняшнего эфира: «Экономика России – на грани пропасти?». В прямом эфире столкнутся позиции генерального директора холдинга NPN Игоря Савицкого и председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов Александра Братчикова.

По традиции программу «Армрестлинг» проведет главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Трансляция завершена