Экономика

Налоги на имущество для бань и душевых снизили в Псковской области

Налоги на имущество для бань и душевых снизили в Псковской области, решение приняли на 35-ой сессии Псковского областного Собрания депутатов 11 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Закон разработан с целью поддержки деятельности организаций, предоставляющих общегигиенические услуги бань и душевых. В Псковской области налоговая база определяется как кадастровая стоимость в отношении четырех нежилых зданий площадью свыше 1000 квадратных метров, используемых для предоставления указанных услуг предприятиями, находящимися в муниципальной собственности.

Налоговые льготы в виде снижения на 50% налога на имущество организаций предлагается предоставить на период реорганизации муниципальных унитарных предприятий, которая проводится в 2024 году, в связи с ростом кадастровой стоимости объектов недвижимости, которая является налоговой базой для исчисления налога на имущество.

Сумма выпадающих доходов областного бюджета при уплате налога на имущество организаций за 2024 год при принятии указанного закона Псковской области составит 1,4 млн рублей (выпадающие доходы в 2024 году -1,05 млн рублей, в 2025 году - 0,35 млн рублей).