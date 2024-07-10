Экономика

Более чем на 17 млн рублей увеличат доходы бюджета Пскова в 2024 году

Изменения в бюджет Пскова на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов одобрили на очередной сессии Псковской городской Думы. Заседание состоялось в среду, 17 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Доходы бюджета на 2024 год увеличиваются на сумму 17,3 млн рублей, на такую же сумму изменяется расходная часть бюджета.

Напомним, в проект повестки дня сессии включены 27 вопросов. В частности, сегодня депутаты рассмотрят вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин города Пскова».