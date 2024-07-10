Экономика

Совет Федерации одобрил закон о социальных банковских вкладах

Совет Федерации одобрил законопроект о создании в России институтов социального банковского вклада и социального банковского счета. Открыть такие продукты смогут граждане, получающие меры социальной поддержки. Это можно будет сделать через Госуслуги.

Банк не сможет отказать в заключении договора социального вклада (счета), если гражданин соответствует необходимым требованиям. При этом сам вкладчик сможет иметь только по одному социальному вкладу и социальному счету.

Гражданин сможет внести на социальный вклад или счет не более 50 тысяч рублей.

По социальному вкладу банк должен будет установить свою максимальную процентную ставку по вкладам физлиц сроком до года.

Проценты будут ежемесячно перечислять на отдельный счет, указанный вкладчиком.

Вклад можно будет пополнять в любое время до максимальной суммы, частично снимать с него деньги, а также расторгать договор без уменьшения процентной ставки и без комиссий, пишет РИА Новости.

При заключении договора социального счета, кредитные организации будут начислять проценты на остаток по ставке не меньше половины ключевой ставки ЦБ, а свыше 50 тысяч рублей — по ставке, установленной в договоре.

Банки не будут брать комиссии за открытие и обслуживание социального банковского счета, за предоставление и использование карты «Мир», а также за совершение операций по счету в пределах 20 тысяч рублей в месяц.

Счет открывается на год, затем его можно будет продлить, если гражданин продолжит получать меры соцподдержки.

Открывать социальные вклады и счета будут банки — участники системы обязательного страхования вкладов. Закон должен вступить в силу 1 июля 2025 года. Его положения сначала будут применяться в отношении системно значимых кредитных организаций, а с 1 января 2027 года — и в отношении других банков.