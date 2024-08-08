Экономика

Количество выявленных фальшивых банкнот снизилось в Псковской области

Всего 26 фальшивых банкнот и монет было выявлено в банковской системе Псковской области в первом полугодии 2024 года. По сравнению в аналогичным периодом прошлого года их количество снизилось на 21%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Северо-Западного управления Центрального банка России.

Основная часть обнаруженных в регионе подделок – банкноты номиналом 5000 рублей, а также из оборота были изъяты шесть поддельных тысячных и одна двухтысячная банкноты. Кроме того, в регионе была обнаружена одна фальшивая банкнота номиналом 100 долларов США.

«Чаще всего злоумышленники подделывают пятитысячные и тысячерублевые банкноты. Эти номиналы всегда следует проверять на подлинность. Особую бдительность стоит проявлять при наличных расчетах в местах, где нет специального оборудования для проверки подлинности банкнот», – рассказал исполняющий обязанности управляющего отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Валерий Фролов.

Для того, чтобы точно оберечь себя от использования фальшивых банкнот, на сайте Банка России можно установить официальное мобильное приложение «Банкноты Банка России». Оно подскажет, где именно расположены основные защитные признаки и как они выглядят, добавили в банке.