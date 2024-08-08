Цены в кафе и ресторанах до конца года могут вырасти на 10%

Цены в кафе и ресторанах повысятся в среднем на десять процентов до конца этого года. Основными причинами роста цен в заведениях стали высокая стоимость продуктов, арендной платы и коммуналки. Это выяснила «Парламентская газета» в ходе опроса экспертов и рестораторов.
Десять процентов до конца года — такой прогноз дают по росту цен в кафе и ресторанах ключевые участники отрасли. Рестораторы вынуждены повышать цены из-за глобальной инфляции, роста зарплат и сопутствующих расходов, например, на аренду помещений и электричество. При этом основной рост, скорее всего, придется на середину — конец зимы, когда народ начнет готовиться к Новому году.
Рестораторы дают пессимистичный прогноз: так, по словам председателя Федерации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова, инфляция в стране сегодня движется опережающими темпами, поэтому ожидать снижения цен в общепите не приходится точно.
С другой стороны, отметил Игорь Бухаров, в стране в последние годы наблюдается неуклонный процесс «фастфудизации» — люди всё чаще отдают предпочтение быстрым перекусам в сетевых кафе и столовых, выделенные площади под зоны общепита появляются в крупных магазинах «у дома», активно развивается формат «дарк китчен» — кухни без посадочных мест. Все это снижает привлекательность «традиционных» ресторанов в глазах посетителей — выручка падает, а цены рестораторы вынуждены повышать еще сильнее, чтобы просто остаться на плаву.
«С другой стороны, все понимают, что задирать цены нельзя. Иначе есть риск просто лишиться посетителей. А если ресторан, например, столкнётся с оттоком клиентов в течение двух недель подряд, он просто не выживет», - добавил Игорь Бухаров.
Схожим прогнозом поделился и один из ведущих рестораторов Петербурга, член Международной ассоциации гастрономов Confreriedela Chainede Rotisseurs Леонид Гарбар.
По словам Леонида Гарбара, дорожает сегодня всё — от продуктов до электроэнергии и стоимости аренды. Причём иногда локальная инфляция закручивается в спираль и становится причиной самой себя.
Как сильно изменятся цены, отметил Леонид Гарбар, сказать пока трудно: всё будет зависеть от темпов инфляции и от того, не грянут ли в экономике еще какие-нибудь трудно прогнозируемые события.
Есть, впрочем, и плюсы: по словам опрошенных экспертов, рестораторам удалось практически полностью заместить импортные продукты, поставки которых в 2022—2023 годах местами ощутимо просели из-за западных санкций.
«По части позиций мы перешли на продукты российского производства, часть закрывается при помощи так называемого «параллельного импорта», — отметил Леонид Гарбар. — В этом направлении больших проблем сегодня нет. Поэтому основное влияние на цены оказывают глобальная инфляция, рост зарплат и других расходов».