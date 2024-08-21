Экономика

Около 70 тысяч тонн зерновых культур уже собрали в Псковской области

Сельхозтоваропроизводители Псковской области продолжают уборку зерновых культур. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

На сегодняшний день обмолочено свыше 16 тысяч гектар или около 42% от уборочной площади. Валовой сбор составил 67,7 тысяч тонн при урожайности более 42 центнера на гектар.

Наибольшее количество зерна намолочено в Палкинском, Себежском, Островском, Пушкиногорском и Псковском районах, Пыталовском муниципальном округе.

В активной стадии и заготовка кормов. Уже заготовлено по 15,5 центнера кормовых единиц на одну условную голову скота или 67% от потребности, в том числе около 21 тысячи тонн сена, 141,5 тысяч тонн сенажа , 63,5 тысяч тонн силосной массы.

Наибольшее количество кормов заготовлено в Пыталовском, Опочецком, Локнянском и Красногородском муниципальных округах, Островском районе.