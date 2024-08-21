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Экономика

Аграрий с джойстиком в руках

26.08.2024 10:00|ПсковКомментариев: 0

Псковские аграрии заполняют закрома урожаем: в хозяйствах по всей области в разгаре уборочная. Как современная техника помогает в локальных битвах за урожай, и большой ли урон ему нанесли капризы погоды, рассказал Василий Назимов, председатель СПК имени Суворова из деревни Залесье, расположенной в центре Печорского района.

 

- Василий Владимирович, как проходит уборочная?

- В этом году нам, с одной стороны, повезло, а с другой - не очень. Второй год в Псковской области нетипичная для нашего климата погода. Очень-очень мало осадков, в мае-июле выпало 5-10% от обычного объема. Но хотя бы теплее, чем в прошлом году, когда было и сухо, и холодно. Так что урожай лучше, чем в прошлом году, но хуже, чем каждый год. Зато раньше все созрело, убирали в сухую погоду, практически не надо было сушить зерно.

Майские заморозки на нас почти не повлияли, картофель на тот момент еще не взошел. Его мы поставляем на производство чипсов. Вообще, Печорский район производит львиную долю картофеля в области. Также в нашем хозяйстве, которое отсчитывает свою историю от основанного в 1950 году колхоза имени Суворова, живут коровы. Для них косим траву, для них же выращиваем зерновые: овес, ячмень, пшеницу. Часть идет на корм для наших коров, а основная масса продается на внутриобластном рынке. Пищевое зерно не сеем, в наших условиях его сложно выращивать, это дополнительные затраты, а результат неясен.

- Какая техника задействована на уборочной?

- У нас три комбайна Ростсельмаш – очень хорошая техника. Последнее приобретение – комбайн NOVA 340, уже третью уборочную помогает справляться с урожаем. Комфортная кабина, кондиционер, удобные сидения. Рычагов практически нету, все на джойстике. Им управлять легче, чем ездить в легковой машине. Механизатор превратился в оператора.

Рабочее место — большое дело. За последние лет двадцать сельское хозяйство в нашей стране и в Псковской области шагнуло вперед. Техника новая, комфортная. Раньше на старых тракторах ездили, механизаторы рассказывали, что только и смотрели на часы, пока смена закончится. А теперь, говорят, ездишь-ездишь, пока жена не позвонит: «Ну, скоро ты там домой придешь?» Глядь, лишних два часа отработал.

Компания Ростсельмаш в июле этого года выпустила на рынок новую модель комбайна NOVA 4WD. Полноприводная модификация с повышенной проходимостью разработана специально для северных и дальневосточных регионов, учитывает особенности их почв. В серийную комплектацию входят блок понижения оборотов молотильного барабана и гидрореверс наклонной камеры, что облегчает работу механизаторов в сложных условиях. Также новая модель базово оснащена прицепным устройством. Фаркоп позволяет минимизировать количество случаев транспортировки жаток в навешенном состоянии, увеличивая срок их эксплуатации.

- Как можете оценить работу сервисной службы, применяете оригинальные запасные части?

- Специалисты дилера «Еврохимсервис» грамотные, все вопросы решаются. У них свое отделение в нашей области, так что реакция быстрая. Плюс наших отечественных комбайнов в оригинальности всех запчастей. В нынешнюю эпоху импортозамещения установка неоригинальных запчастей снижает качество техники. С Ростсельмаш, конечно, такого нет.

- Часто ли техника требует обслуживания?

- Подшипники крутятся, ремни истираются — износ идет. Однако техника работает без поломок, а в межсезонье проходит обслуживание.

- Какой у вас опыт работы в сельском хозяйстве?

- В отрасли я с 1986 года. Начинал слесарем на печорском кормопредприятии, потому что в 17 лет еще не имел водительских прав. Так что помогал старшим товарищам обслуживать технику. Потом мне выдали автомобиль ГАЗ-53, возить сельхозпродукцию. После армии учился у нас в сельскохозяйственном техникуме, и с предприятия в 1997-м году уходил главным инженером.

- Не доводилось ли жалеть о сделанном выборе?

- Ни разу. До армии пробовал поступить в высшее военное авиационное училище, хотел быть летчиком-истребителем, но по конкурсу не прошел. А после армии мог идти без конкурса, только документы подать оставалось. Но уже не хотелось.

Такой же выбор сделал мой сын, у него свое крестьянско-фермерское хозяйство. Вообще моя семья обрабатывает печорскую землю с незапамятных времен, точно знаю, что мои деды и прадеды еще до революции трудились на этой земле. Так что продолжаем традиции, но уже на современном уровне.

Беседовала Валентина Семенова

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Теги: #сельское хозяйство
Источник: Псковская Лента Новостей
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