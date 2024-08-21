Экономика

Путин: Доходы бюджета России за 7 месяцев достигли 20 трлн рублей

Доходы российского бюджета за 7 месяцев этого года выросли на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и приблизились к 20 трлн рублей, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Рост экономики заработных плат позитивно отражается на федеральном бюджете, за первые 7 месяцев этого года его доходы приблизились к 20 трлн рублей. Это на 36% выше, чем в прошлом году. Хороший показатель», - дал оценку глава государства.

Путин уточнил, что почти две трети бюджетных поступлений составили ненефтегазовые доходы. По его словам, это говорит о том, что отечественная промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг чувствуют себя в целом уверенно, пишет ТАСС.

«Предприятия, трудовые коллективы работают стабильно, ритмично, видят перспективы и строят большие планы», - отметил президент.