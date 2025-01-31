Недвижимость

Власти не обсуждают льготную ипотеку за намерение завести детей

Минфин России опроверг информацию о запуске новой ипотечной госпрограммы для семей, планирующих завести детей.

Помимо этого, идея пока не обсуждалась в парламенте, рассказал редакции глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков. По его словам, запуск такой льготы привел бы к появлению новых схем обхода требований.

Представители строительной отрасли в январе предложили такую идею на заседании у вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. По задумке девелоперов, программа должна гарантировать ставку 6% на два года для любого заемщика, который планирует за это время стать родителем. Если после этого он документально подтвердит появление ребенка в семье, то сможет сохранить льготные условия. Если нет — ставку по ипотеке пересчитают, но по актуальным именно на тот момент расценкам. До этого момента бюджет будет оплачивать разницу между льготным и рыночным годовым процентом.

Строительная отрасль не просто так предлагает государству стимулировать спрос на недвижимость: в 2024 году власти снизили доступность льготной ипотеки. С июля перестала действовать массовая безадресная госпрограмма, с которой любой россиянин мог купить новостройку под 8% годовых. Получить семейную ипотеку могут только родители с хотя бы одним ребенком до шести лет, а из IT-ипотеки полностью исключили жилье в Москве и Санкт-Петербурге, пишут «Известия».

«Девелоперы пытаются сыграть на стремлении государства повысить рождаемость даже самыми оригинальными способами», — пояснил экономист Андрей Бархота.

«Обещание родить» невозможно включить в нормативные документы, пояснила заведующая лабораторией исследований демографии Президентской академии Алла Макаренцева. Согласно исследованиям, даже сильное репродуктивное намерение не всегда реализуется в трехлетнем периоде — если речь будет идти о двух годах, вероятность снизится еще сильнее.