Недвижимость

Средний срок продажи квартир на вторичном рынке в России вырос до 35%

Средний срок продажи на вторичном рынке жилья в России вырос в некоторых сегментах до 35%. Об этом рассказал президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин.

«Больше всего срок продажи увеличился в Красноярске, Челябинске, Краснодаре, Самаре. В этих же городах наблюдается наибольшее падение спроса на недвижимость. Переоцененные квартиры долго висят в продаже вне зависимости от локации. Труднее всего продавать квартиры в жилых комплексах с плохой транспортной доступностью, квартиры с нестандартной планировкой или неудачным расположением», — пояснил он.

Эксперт отметил, что покупателей отпугивает также недвижимость со сложными юридическими аспектами.

Артемий Шурыгин прогнозирует, что на вторичном рынке цены останутся стабильными, хотя возможен небольшой спад в отдельных регионах на уровне 3–5%. Однако резкое снижение стоимости возможно только при длительном снижении спроса и одновременном росте предложения, что маловероятно в ближайшее время, пишут «Известия».