Спорт

Пскович занял второе место в первенстве СЗФО по лыжным гонкам

Первенство СЗФО по лыжным гонкам прошло с 28 января по 2 февраля в городе Кировске Мурманской области. Пскович Глеб Беляев достойно представил регион на соревнованиях, а также выставил выполнил результат КМС. Об этом сообщили в МБОУ ДО «ДЮСШ» рп Струги Красные в своём сообществе ВКонтакте.

Фото: МБОУ ДО «ДЮСШ» рп Струги Красные/ сообщество ВКонтакте

В первый же день соревнований Глеб на дистанции 15 километров свободным стилем занял второе место, обогнав лыжников КМС.

В третий день соревнований на дистанции 10 километров классическим стилем пскович финишировал четвёртым.

«Это очень хороший результат. Мы искренне поздравляем нашего спортсмена Глеба Беляева!» – отметили в спортивной образовательной организации.