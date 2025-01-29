Пскович занял второе место в первенстве СЗФО по лыжным гонкам

Первенство СЗФО по лыжным гонкам прошло с 28 января по 2 февраля в городе Кировске Мурманской области. Пскович Глеб Беляев достойно представил регион на соревнованиях, а также выставил выполнил результат КМС. Об этом сообщили в МБОУ ДО «ДЮСШ» рп Струги Красные в своём сообществе ВКонтакте.
Фото: МБОУ ДО «ДЮСШ» рп Струги Красные/ сообщество ВКонтакте
В первый же день соревнований Глеб на дистанции 15 километров свободным стилем занял второе место, обогнав лыжников КМС.
В третий день соревнований на дистанции 10 километров классическим стилем пскович финишировал четвёртым.
«Это очень хороший результат. Мы искренне поздравляем нашего спортсмена Глеба Беляева!» – отметили в спортивной образовательной организации.