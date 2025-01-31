Представители Псковского облсовпрофа побывали на форуме молодых педагогов в Петрозаводске

Семинар-совещание представителей региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза СЗФО состоялось с 29 по 31 января в Петрозаводске. В рамках мероприятия прошёл межрегиональный образовательный форум молодых педагогов, в котором приняли участие представители Псковской области. Об этом сообщили в Псковском облсовпрофе.
Фото: Псковский областной совет профсоюзов/ сообщество ВКонтакте
Представителями от Псковской области на данном форуме были:
Организатор форума – Общероссийский Профсоюз образования и Совет молодых педагогов при ЦС Общероссийского Профсоюза образования и клуб «Наставник». Программа форума была очень насыщенная: от мастер-классов учителей года и дискуссионных площадок до неформальных профессиональных встреч и экскурсии по городу.