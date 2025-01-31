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Представители Псковского облсовпрофа побывали на форуме молодых педагогов в Петрозаводске

Семинар-совещание представителей региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза СЗФО состоялось с 29 по 31 января в Петрозаводске. В рамках мероприятия прошёл межрегиональный образовательный форум молодых педагогов, в котором приняли участие представители Псковской области. Об этом сообщили в Псковском облсовпрофе.

Фото: Псковский областной совет профсоюзов/ сообщество ВКонтакте

Представителями от Псковской области на данном форуме были:

Горбачева Наталья Николаевна - Председатель Псковской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ;

Пименова Анна Витальевна - педагог-психолог МОУ «Гимназия г.Невеля», председатель Невельской районной организации Профсоюза;

Тимофеева Диана Михайловна - учитель труда (технологии) МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства №10» г.Пскова и член Совета молодых педагогов Псковской области.

Организатор форума – Общероссийский Профсоюз образования и Совет молодых педагогов при ЦС Общероссийского Профсоюза образования и клуб «Наставник». Программа форума была очень насыщенная: от мастер-классов учителей года и дискуссионных площадок до неформальных профессиональных встреч и экскурсии по городу.