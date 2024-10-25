Экономика

Молодежь хочет работать в современных условиях — первый замглавы аппарата Союзмаша

Молодежь хочет работать в современных условиях. Об этом первый заместитель руководителя аппарата Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России» Михаил Крохин заявил на расширенном совещании Псковского регионального отделения Союза машиностроителей России, которое проходит в Пскове 25 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы подняли тему, которой Союз машиностроителей России занимается уже много лет. В вопросе развития производства большой проблемой является дефицит кадров. Вопрос подготовки кадров, притока и закрепления кадров на предприятиях постоянно находится в центре нашего внимания», - сказал Михаил Крохин.

Он отметил, что дефицит коснулся как оборонно-промышленного комплекса, так и гражданской сферы.

«Люди, и особенно молодежь, хотят работать в современных условиях. Мы должны найти источники финансирования, выделить на это средства. У нас не так много инструментов, благодаря которым можно выиграть конкуренцию за трудовые ресурсы, но даже введение бесплатных обедов влияет на решение молодежи идти или нет на то или иное предприятие», - добавил Михаил Крохин.