Экономика

Елена Даньшова: Обязательное распределение студентов может стать путем выхода из кадрового кризиса

Обязательное распределение студентов может стать путем выхода из кадрового кризиса. Такое мнение заместитель председателя комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания Елена Даньшова высказала в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, комментируя итоги заседания постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по высшей школе и образованию.

«Вопрос решения кадрового дефицита мы поднимали и в Псковском областном Собрании, и на Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Нужны очень серьезные изменения в правовом поле. У нас нет обязанностей на труд, есть право на труд. Привязать конкретного выпускника распределением сейчас юридически невозможно. Есть подвижки в эту сторону, потому что я знаю, что практически все регионы работают с целевыми договорами, направлениями, и таким образом пытаются привлечь кадры», – сказала Елена Даньшова.

Она отметила, что поддерживает инициативу об обязательном распределении выпускников-медиков.

«Считаю, что ничего плохого в этом нет, если студент, который учатся на бюджете, отдаст дань государству. Это государство тратило немалые деньги на его обучение. Возможно, это один из путей выхода из кадрового кризиса. В юридическом плане все очень сложно, хотя инициатива хорошая», – добавила Елена Даньшова.

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Напомним, на очередной сессии псковские депутаты поддержали обращение Законодательного собрания Ленинградской области к председателю Государственной Думы Вячеславу Володину по вопросу необходимости введения системы обязательного распределения выпускников образовательных организаций медицинского профиля