Экономика

Две недели осталось у псковичей для уплаты имущественных налогов за 2024 год

Две недели осталось до окончания срока уплаты имущественных налогов за 2024 год, напомнили жителям региона в УФНС России по Псковской области.

Изображение: УФНС России по Псковской области

Последний день для оплаты налога за квартиру, земельный участок и автомобиль — 1 декабря 2025 года. Если налогоплательщик не выполнит платеж вовремя, с 2 декабря 2025 года начнётся начисление пеней за каждый день просрочки.

Налогоплательщики могут уплатить имущественные налоги любым удобным способом: онлайн через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или сайт ФНС России, с помощью мобильного приложения «Налоги ФЛ», в ближайшем отделении банка или «Почты России», а также через МФЦ.

Налоговые уведомления не направляют по почте в следующих случаях:

при наличии налоговой льготы или вычета, полностью освобождающего от уплаты налога;

если общая сумма налогов составляет менее 300 рублей;

если налогоплательщик использует сервис «Личный кабинет налогоплательщика»;

если налогоплательщик уведомил налоговый орган о необходимости получения документов в электронной форме.

Если налогоплательщик не получил уведомление за период владения недвижимостью или транспортным средством, он может обратиться в любое обособленное подразделение УФНС России по Псковской области для получения уведомления в бумажном виде или направить запрос через личный кабинет налогоплательщика. Подробности об исполнении налоговых уведомлений можно узнать на промостранице.