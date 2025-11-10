Две недели осталось у псковичей для уплаты имущественных налогов за 2024 год

Две недели осталось до окончания срока уплаты имущественных налогов за 2024 год, напомнили жителям региона в УФНС России по Псковской области.
Изображение: УФНС России по Псковской области
Последний день для оплаты налога за квартиру, земельный участок и автомобиль — 1 декабря 2025 года. Если налогоплательщик не выполнит платеж вовремя, с 2 декабря 2025 года начнётся начисление пеней за каждый день просрочки.
Налогоплательщики могут уплатить имущественные налоги любым удобным способом: онлайн через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или сайт ФНС России, с помощью мобильного приложения «Налоги ФЛ», в ближайшем отделении банка или «Почты России», а также через МФЦ.
Налоговые уведомления не направляют по почте в следующих случаях:
Если налогоплательщик не получил уведомление за период владения недвижимостью или транспортным средством, он может обратиться в любое обособленное подразделение УФНС России по Псковской области для получения уведомления в бумажном виде или направить запрос через личный кабинет налогоплательщика. Подробности об исполнении налоговых уведомлений можно узнать на промостранице.