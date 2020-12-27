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Рождество Христово. Прямая трансляция из Троицкого собора города Пскова. ВИДЕО

Псковская Лента Новостей представляет прямую трансляцию Рождественского богослужения из Свято-Троицкого кафедрального собора в городе Пскове, которое возглавляет митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Подать записку на поминовение в Псково-Печерском монастыре можно по ссылке: http://ppm.pravoslavie.ru/

Смотрите прямую трансляцию на сайте монастыря в разделе «События», в группах обители во ВКонтакте и на Facebook, на YouTube-канале Псковской митрополии, а также на сайте Псковской Ленты Новостей.