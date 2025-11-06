Церковь / Новости епархии

Митрополит Тихон (Шевкунов) стал лауреатом премии Тарле

Расширенное заседание научного совета Российского военно-исторического общества, в рамках которого были названы лауреаты премии имени Евгения Тарле состоялось в МГИМО 7 ноября, сообщается в группе «Наш Владыка: митрополит Тихон (Шевкунов)» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: РВИО

Мероприятие было приурочено ко дню рождения выдающегося историка.

В историческом сообществе 2025 год был объявлен Годом памяти Евгения Тарле, который был одним из инициаторов преобразования факультета международных отношений МГУ им. Ломоносова в самостоятельное высшее учебное заведение и первым возглавил кафедру истории международных отношений и внешней политики СССР в МГИМО.

Лауреатами премии этого года стали:

митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (премия I степени);

директор научно-исследовательского фонда «Цифровая история», публицист Егор Яковлев (премия II степени);

старший научный сотрудник Института военной истории Министерства обороны Российской Федерации, кандидат исторических наук Алексей Исаев (премия III степени).

«Основанием для получения премии является популяризация истории, особый вклад в историческое просвещение. То, как это блестяще делал сам автор и лектор Евгений Тарле. Победители получат возможность войти в продолжение полного собрания сочинений Тарле, которое мы сейчас впервые готовим в классическом советском стандарте. Лучшие произведения лауреатов этой премии будут публиковаться под единой обложкой. И тоже таким образом войдут в классику нашей исторической науки», — рассказал помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

По словам председателя общества, победители премии «не только впишут себя в историю», но и получат возможность войти в продолжение собрания сочинений Е. В. Тарле, издание которого сейчас готовится.